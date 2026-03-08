Universidad Católica goleó a Leones del Norte por la fecha 3 del Campeonato Nacional

La Universidad Católica goleó a Leones del Norte este domingo 8 de marzo del 2026 en juego correspondiente a la fecha 3 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro. Con goles de Mauricio Alonso, Luis Cangá y Byron Palacios, el trencito pudo conseguir los primeros tres puntos en el torneo local.

Católica no había jugado la primera fecha ante Emelec y en el segundo cotejo no pudo vencer a Mushuc Runa. Pero ahora logró sumar los tres puntos y con autoridad. La goleada fue festejada por los pocos hinchas.

Católica pudo doblegar en el segundo episodio al recién ascendido. Desperdició hasta un tiro penal por parte de Luis Cangá.