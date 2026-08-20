Richard Carapaz apunta al podio en La Vuelta a España: 'Tengo la moral y las piernas'

Richard Carapaz en la victoria de la etapa 18 del Tour de Francia.

Tras su destacada actuación en el Tour de Francia, Richard Carapaz ya está listo para afrontar su próximo gran desafío de la temporada: la Vuelta a España. El líder del EF Education-EasyPost llega a la ronda española con las ideas claras, una sólida preparación en Andorra y la ambición intacta de pelear por los puestos de privilegio en la clasificación general.

Para la 'Locomotora de Carchi', esta competencia representa la oportunidad de cerrar el año con una actuación redonda en las Grandes Vueltas de tres semanas.

"Tenemos un objetivo bastante claro y vamos a ir por la general. No solo es un objetivo personal, sino también del equipo. Sabemos que hay mucha oportunidad e intentaremos hacerlo lo mejor posible". Richard Carapaz/ Ciclista

Preparación, descanso y buenas sensaciones

El ciclista ecuatoriano detalló cómo ha sido su proceso de recuperación y puesta a punto en territorio andorrano tras el desgaste sufrido en la 'Grande Boucle'.

Rutina balanceada: Desconexión total durante una semana previa al reinicio de los entrenamientos de alta intensidad.

Desconexión total durante una semana previa al reinicio de los entrenamientos de alta intensidad. Estado físico óptimo: Sensación de frescura en las piernas para responder a la alta montaña.

Sensación de frescura en las piernas para responder a la alta montaña. Fortaleza mental: Confianza renovada para asumir la capitanía del equipo norteamericano.

"Aparte de la moral, tengo las piernas, que es lo más importante. Es vital para mí saber que cuento con la capacidad física para empezar esta Vuelta. Es un gran desafío". Richard Carapaz/Ciclista

El reto de enfrentar a Tadej Pogačar

Respecto a la presencia confirmada del ciclista esloveno Tadej Pogačar, Carapaz aseguró que el plan trazado con el EF Education-EasyPost se mantendrá sin alteraciones, destacando el entusiasmo que genera medirse ante el número uno del mundo.

Respeto al rival: Califica a Pogačar como "el mejor del mundo", pero asume el duelo con motivación.

Califica a Pogačar como "el mejor del mundo", pero asume el duelo con motivación. Factores clave: La alta montaña de la ruta y el intenso calor marcarán el desarrollo de la carrera.

La alta montaña de la ruta y el intenso calor marcarán el desarrollo de la carrera. Respaldo de equipo: Confianza plena en el trabajo colectivo para pelear en la cabeza de carrera.