Verstappen acalla los rumores y renueva con Red Bull hasta 2030

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sonríe durante una conferencia de prensa previa al Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen prolongó su contrato con Red Bull hasta finales de 2030, anunció este jueves la escudería tras meses de especulaciones sobre su futuro.

Hasta ahora, el contrato del piloto neerlandés de 28 años corría hasta el final de la temporada 2028. La noticia fue anunciada en plena preparación del Gran Premio de Zandvoort, en el que Verstappen competirá en casa para mayor alegría de sus fans.

"Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento en casa", dijo Verstappen.

"Vine al equipo esperando ganar carreras. Lo que terminamos consiguiendo juntos es simplemente hermoso ('simply lovely')", añadió, usando la frase con la que suele celebrar por radio sus victorias.

Verstappen es uno de los pilotos más exitosos de este deporte, con sus cuatro títulos mundiales consecutivos desde 2021.

Pero tras dejar escapar el título de 2025, que fue para el británico Lando Norris, de McLaren, la campaña 2026 está siendo más difícil este año para el neerlandés, que no ganó ningún Gran Premio en la primera mitad de la temporada y va ahora mismo sexto en la clasificación de pilotos.

"Este compromiso va más allá de continuar una alianza ya de por sí extraordinaria", y es "una declaración potente de confianza mutua y ambición", destacó Red Bull en su comunicado.

Las quejas sobre el rendimiento del coche de Red Bull este año llevaron a muchos a especular con que Verstappen cambiaría de escudería o incluso abandonaría la Fórmula 1. Pero el interesado respondió que quiere volver a ganar.

"Tenemos a la mejor gente, y estoy emocionado de seguir trabajando con todos para regresar a la cima", dijo el piloto, citado en el comunicado.

"Despedida especial"

Verstappen pilota para Red Bull desde hace una década, y debutó en el equipo austríaco con victoria en su primera carrera.

En diez temporadas logró cuatro títulos mundiales y 71 victorias en Fórmula 1, con lo que ayudó a que Red Bull se anotara dos triunfos en la categoría de constructores.

La noticia añade emoción a la última edición del Gran Premio de Países Bajos que se celebrará en el circuito de Zandvoort.

Los promotores del Gran Premio decidieron no continuar la carrera en Zandvoort, en parte debido a las dudas que rodeaban el futuro de Verstappen en la Fórmula 1, dada la importancia que tiene el ídolo local en la popularidad del evento.

Desde su reintroducción en el calendario de Fórmula 1 en 2021, Verstappen encadenó tres victorias consecutivas. Pero en las últimas dos ediciones ha quedado segundo, por detrás de los McLaren de Lando Norris (2024) y Oscar Piastri (2025).

En esta despedida del circuito, Verstappen lucirá un casco especial, inspirado en la tradicional cerámica azul de Delft.

"Hacer este anuncio durante el útimo Gran Premio en Zandvoort es un gran momento para mí también", dijo Verstappen.

"Con suerte podremos dar a los aficionados una despedida especial en esta última carrera".

Encaminado hacia el éxito

Asegurar a Verstappen supone también un gran impulso para Red Bull en su intento por alcanzar a Mercedes, Ferrari y McLaren en la lucha por el campeonato.

El neerlandés está siempre en la conversación sobre quién es el piloto más grande de la historia de la Fórmula 1, tras haber sido encaminado hacia el éxito desde su nacimiento.

Su padre, el neerlandés Jos Verstappen, pilotó a lo largo de ocho temporadas de Fórmula 1, y su madre, la belga Sophie Kumpen, fue campeona de karting.

El pequeño Max arrancó en los karts en 2005 y arrasó con los títulos, progresando en categorías hasta establecer una temporada de récord en 2013.

Cuando debutó en F1 con Toro Rosso en Australia, en el inicio de la temporada 2015, se convirtió en el piloto más joven en hacerlo, batiendo el récord por casi dos años.

Tenía solo 17 años, 5 meses y 16 días. Cuando obtuvo su permiso de conducir a los 18 años, había disputado ya 14 Grandes Premios en el 'gran circo'.

"Continuar este viaje en el mismo equipo en el que he estado toda mi carrera es algo realmente especial y algo que siempre he querido hacer", añadió.