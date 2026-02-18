El golero Hernán Galíndez está ilusionado con vivir otra cita mundialista con Ecuador

El golero Hernán Galíndez cuenta los días para volver a vivir la experiencia Mundialista. El guardameta nacionalizado que ataja actualmente en Huracán tuvo un paso rápido por Ecuador en los últimos días. Vino aprovechando la invitación por el recorrido del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

Galíndez está emocionado porque Ecuador se volverá a reunir para los amistosos de marzo. "Siempre es hermoso poder volver a estar juntos con todo el grupo. El tiempo vuela y cada vez falta menos para poder estar en el Mundial. Son momentos especiales", dijo el guardameta.

El golero atraviesa un gran momento en su equipo y es uno de los puntos más destacados. El cuerpo técnico de la Selección de Ecuador, liderado por Sebastián Beccacece, está monitoreando el desempeño de los tricolores.

Galíndez confía en poder sostenerse en la titularidad en su club y mantener el rendimiento antes del Mundial. "He visto los videos de todos los rivales que tendremos en el Mundial. Son selecciones competitivas y muy difíciles que buscará ser protagonistas. Curazao será un rival bastante difícil", argumentó.