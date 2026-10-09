Así fue la impactante caída de Thomas Silva en el Gran Piemonte, en Italia

El ciclista uruguayo Thomas Silva en una competencia de la Gran Piemonte.

El ciclista uruguayo Thomas Silva protagonizó uno de los incidentes más escalofriantes de la recta final de la temporada europea durante la 110.ª edición del Gran Piemonte, disputada en Italia. Ocurrió el jueves 8 de octubre de 2026.

En medio de una curva durante el tramo decisivo de la carrera, el corredor del XDS Astana Team perdió el control, impactó de lleno contra las vallas de seguridad y cayó al asfalto.

La inercia y velocidad del grupo provocaron que varios competidores que venían a su rueda no lograran esquivarlo, pasando literalmente por encima de sus piernas con las bicicletas.

Pese a la espectacularidad y dureza de la caída, el vigente campeón sudamericano de ruta logró levantarse rápidamente, retomó su bicicleta y completó el trazado de la clásica italiana, cuya victoria quedó en manos del francés Dorian Godon (Netcompany INEOS).

Horas después de finalizado el recorrido, el equipo kazajo emitió un reporte confirmando que el atleta de 24 años no presentó fracturas ni lesiones graves.

Silva, quien cierra un histórico 2026 tras su victoria de etapa y el liderato transitorio en el Giro de Italia, llevó tranquilidad a los aficionados a través de sus canales oficiales.