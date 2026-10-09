Así fue el golpe que recibió un árbitro de lucha libre antes de morir en México

Momento en el que el luchador carga al árbitro de 75 años para lanzarlo sobre la lona.

La lucha libre mexicana se encuentra de luto tras la muerte del árbitro Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho". El réferi, de 75 años de edad, falleció la noche del 7 de octubre de 2026.

El luchador "El Hijo de Fishman", señalado como el responsable de ejecutar la maniobra fatal, fue detenido inmediatamente.

El lamentable suceso tuvo lugar durante una función denominada "Deslealtades" en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en el municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, "El Hijo de Fishman" habría sometido a "El Búho" con un "martinete". Esta maniobra, que consiste en levantar a la persona y dejarla caer verticalmente de cabeza contra la lona, está estrictamente prohibida en el reglamento de la lucha libre por su alto riesgo de causar lesiones medulares o cervicales letales.

Tras recibir el impacto, el exluchador y árbitro cayó sin poder protegerse y no volvió a levantarse. Videos captaron el hecho.

A la llegada de los servicios de emergencia solo confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La Secretaría de Seguridad estatal clausuró el recinto deportivo y procedió al arresto de "El Hijo de Fishman". El deportista fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, donde actualmente enfrenta una investigación por el presunto delito de homicidio culposo.

Las autoridades judiciales recopila pruebas en video y esperan los resultados de la autopsia para determinar de forma concluyente la causa de muerte.