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Tensión en la NASCAR: pilotos protagonizan pelea tras choque en la pista

Un severo contacto en las vueltas finales terminó con una acalorada confrontación física y verbal entre los pilotos Carson Hocevar y Ryan Blaney en la NASCAR. 

Carson Hocevar y Ryan Blaney protagonizaron una pelea tras la competencia en el NASCAR.

@Nascar

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

21 sep 2026 - 16:04

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La intensidad de la fase decisiva de la NASCAR Cup Series alcanzó un punto de ebullición este domingo 20 de septiembre de 2026.

Lo que comenzó como un combate rueda a rueda por ganar posición entre el agresivo piloto de Spire Motorsports, Carson Hocevar, y el campeón de Team Penske, Ryan Blaney, culminó en un severo contacto en las vueltas finales y una confrontación afuera de la pista. 

El conflicto ocurrió durante el penúltimo reinicio de la carrera. Con menos de quince vueltas para la bandera a cuadros, Hocevar (#77) forzó un rebase por el carril interno a la entrada de la curva tres. La maniobra, al límite del espacio disponible, derivó en un contacto firme sobre el costado trasero izquierdo del Ford Mustang (#12) de Blaney.

El impacto desestabilizó el auto de Blaney, enviándolo en trompo directo contra el muro de contención exterior. Aunque Blaney logró llevar su vehículo dañado de vuelta a los garajes, el incidente truncó una actuación que lo perfilaba entre los cinco mejores de la jornada.

Hocevar, por su parte, logró controlar su Chevrolet y continuar en carrera.

Al terminar la carrera, la fricción se trasladó a la zona de pit road. Blaney caminó directamente hacia el puesto de Hocevar para encarar al joven piloto, lo que obligó a la intervención de los oficiales de seguridad de NASCAR, sin embargo, no lograron evitar los golpes entre ambos. 

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