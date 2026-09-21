Tensión en la NASCAR: pilotos protagonizan pelea tras choque en la pista

La intensidad de la fase decisiva de la NASCAR Cup Series alcanzó un punto de ebullición este domingo 20 de septiembre de 2026.

Lo que comenzó como un combate rueda a rueda por ganar posición entre el agresivo piloto de Spire Motorsports, Carson Hocevar, y el campeón de Team Penske, Ryan Blaney, culminó en un severo contacto en las vueltas finales y una confrontación afuera de la pista.

El conflicto ocurrió durante el penúltimo reinicio de la carrera. Con menos de quince vueltas para la bandera a cuadros, Hocevar (#77) forzó un rebase por el carril interno a la entrada de la curva tres. La maniobra, al límite del espacio disponible, derivó en un contacto firme sobre el costado trasero izquierdo del Ford Mustang (#12) de Blaney.

El impacto desestabilizó el auto de Blaney, enviándolo en trompo directo contra el muro de contención exterior. Aunque Blaney logró llevar su vehículo dañado de vuelta a los garajes, el incidente truncó una actuación que lo perfilaba entre los cinco mejores de la jornada.

Hocevar, por su parte, logró controlar su Chevrolet y continuar en carrera.

Al terminar la carrera, la fricción se trasladó a la zona de pit road. Blaney caminó directamente hacia el puesto de Hocevar para encarar al joven piloto, lo que obligó a la intervención de los oficiales de seguridad de NASCAR, sin embargo, no lograron evitar los golpes entre ambos.