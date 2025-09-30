Las impresionantes cifras de la campaña de Carlos Alcaraz, tras ganar el torneo de Tokio

Carlos Alcaraz (centro) celebra con su equipo de trabajo, tras derrotar al estadounidense Taylor Fritz, en el torneo de Tokio.

El español Carlos Alcaraz, flamante campeón en el torneo de Tokio, destacó el martes 30 de septiembre del 2025, que se encuentra en un gran momento y que disfruta de lo que calificó como su 'mejor temporada' por ahora.

El español venció en la final del torneo de Tokio a Taylor Friz. Con ello, ya acumula 67 partidos ganados y ocho títulos en el 2025. "Ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas", recordó.

El número uno del mundo asumió que el inicio de curso no fue el esperado pero que ha sido capaz de dar un giro a la situación. "Estoy orgulloso de cómo me pude recuperarme del mal inicio del año. Agradezco a quienes me ayudaron a lograrlo".

Desde su derrota ante el italiano Jannik Sinner en la final de Wimbledon en julio pasado, Alcaraz ha logrado tres títulos consecutivos. El Masters 1000 de Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos y ahora el torneo de Tokio.

Carlos Alcaraz mostró un nivel impecable en el partido ante el estadounidense Fritz. EFE

Suma 18 partidos ganados desde entonces. Solo perdió un cotejo en este recorrido, precisamente ante Fritz en la Laver Cup.