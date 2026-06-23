Chito Vera queda fuera del Top 15 de peso gallo de la UFC

Marlon 'Chito' Vera quedó fuera del ranking 15 de peso gallo de la UFC.

El ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera quedó fuera del ranking 15 de peso gallo de la UFC, según la actualización de este martes 23 de junio de 2026.

Tras sumar una racha de cuatro derrotas recientes, el peleador manabita salió oficialmente del Top 15 de la categoría.

Luego de permanecer cinco años consecutivos en la exclusiva lista, el peleador quedó fuera de la clasificación.

La trayectoria de Chito Vera en el ranking de la UFC

Vera entró en el ranking en 2020, cuando atravesaba los mejores momentos de su carrera.

Entonces se convirtió en uno de los peleadores más peligrosos de peso gallo.

Incluso en 2023 alcanzó el puesto número tres del ranking y se posicionó como aspirante al título.

En la UFC 299, de marzo de 2024, disputó el cinturón de la división ante Sean O'Malley. Tras cinco rounds el estadounidense ganó por decisión unánime.

El manabita de 33 años sigue entrenando para su próxima pelea.

El próximo encuentro confirmado es frente al canadiense Charles Jourdain, quien se ubica en el puesto 13 del ranking, el 18 de julio en UFC Oklahoma City.