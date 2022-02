«El Estafador de Tinder» se defiende de las acusaciones

La historia de Simon Leviev ,»El Estafador de Tinder», ha desatado gran polémica en todo el mundo, pues es acusado de engañar a miles de mujeres en Europa para financiar una vida lujosa. Esta historia quedó plasmada en un documental de Netflix

La producción narra los fraudes y estafas de Simon Leviev para costearse una vida de lujos mediante los “préstamos” de mujeres que conocía a través de la app de citas Tinder.

Sin embargo, el programa estadounidense “Inside Edition ” ha manifestado que en los próximos días saldrá a la luz una entrevista inédita sobre el controvertido hombre a nivel mundial , donde se defiende de todas las acusaciones

DECLARACIONES

En el adelanto de la entrevista se ve a Leviev acompañado de su novia, la modelo israelí Kat Kolin, señalando que «No soy un fraude, no soy un farsante. La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme».

El oriundo de Israel señala además que la producción de Netflix «es como una película completamente inventada».

«Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas de Tinder», dijo Simon antes de asegurar que también es «el caballero más grande del mundo».