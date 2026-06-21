La afición mexicana adopta a Irán en el Mundial 2026

Antes del empate sin goles entre Irán y Bélgica por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, un protagonista inesperado se hizo sentir en las gradas del SoFi Stadium de Los Ángeles: la afición mexicana.

Cientos de seguidores, muchos llegados desde Tijuana y otras ciudades cercanas, asistieron al encuentro para alentar al Team Melli. Aunque vistieron camisetas de México, aseguraron que la selección iraní se convirtió en su "segundo equipo" durante la Copa del Mundo.

El respaldo surge por las dificultades que enfrenta Irán para disputar el torneo en Estados Unidos. La delegación ha denunciado problemas de visado que impiden a parte de su cuerpo técnico acompañar al plantel y restricciones en sus desplazamientos, situación que ha despertado muestras de solidaridad entre aficionados mexicanos.

"Creo que están siendo tratados injustamente", afirmó Nikkole Martínez, una aficionada de origen mexicano. En la misma línea, Jaen Piña, quien viajó desde Tijuana, aseguró que decidió apoyar a Irán porque considera que el equipo compite en desventaja.

El apoyo también fue destacado por el delantero iraní Mehdi Taremi, quien agradeció el respaldo recibido por parte del público mexicano en los primeros partidos del Mundial. Para seguidores del Team Melli, ese ambiente ayuda a dejar en segundo plano las tensiones políticas que rodean a la selección.

Dentro del estadio también hubo manifestaciones de la comunidad iraní radicada en Los Ángeles. Mientras los futbolistas fueron ovacionados, el himno de Irán volvió a recibir abucheos como muestra de rechazo al régimen de la República Islámica.

El empate 0-0 frente a Bélgica mantiene con vida las aspiraciones de Irán, que definirá su clasificación a los dieciseisavos de final en la última jornada del Grupo G frente a Egipto.