EN VIVO I Uruguay vs. Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026

Grupo H - Uruguay vs. Cabo Verde - Estadio Miami, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 21 de junio de 2026. Agustín Canobbio y Rodrigo Bentancur de Uruguay durante el calentamiento previo al partido.

La segunda fecha del Grupo H pone frente a frente a Uruguay y Cabo Verde en el estadio de Miami, un duelo que se vuelve crucial tras una primera jornada donde todos los integrantes de la zona empataron, dejando a los cuatro equipos con un punto.

Este compromiso dejará además una huella curiosa en los libros de la Copa del Mundo, al convertirse oficialmente en el partido con menor población acumulada entre ambos países en la historia de los mundiales (apenas rozando los 4 millones de habitantes entre ambas naciones).

La Celeste, bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, llega con la obligación de afinar su contundencia tras salvar un empate 1-1 en el debut frente a Arabia Saudita gracias a un gol tardío de Maxi Araújo.

Con las bajas sensibles de Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta, la gran interrogante del estratega argentino pasa por mantener la fórmula de doble punta con Federico Viñas y Darwin Núñez, o reajustar el esquema para poblar más la zona de gestación con Nicolás De la Cruz y adueñarse por completo del ritmo del partido.

Por su parte, los "Tiburones Azules" de Cabo Verde afrontan este choque inédito con la motivación al tope luego de dar la gran sorpresa al frenar en seco a España con un ordenadísimo 0-0.

El conjunto africano, dirigido por Bubista y comandado bajo los tres palos por un inspirado "Vozinha", buscará replicar su sólido bloque defensivo para neutralizar la intensidad charrúa y explotar las transiciones rápidas, sabiendo que un resultado positivo los dejaría en una posición histórica de cara a la clasificación.