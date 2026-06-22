España cancela su entrenamiento por un aviso de posible tornado

El entrenamiento de la selección española se canceló por una alerta de tornado.

Apenas 15 minutos duró el entrenamiento de España en la Baylor School este lunes 22 de junio de 2026 debido a una alerta por tormenta eléctrica y posible tornado en Chattanooga (Tennessee), un día después del triunfo 4-0 sobre Arabia Saudita en Atlanta en la segunda jornada del Mundial 2026.

"Advertencia de tormenta eléctrica severa en vigor para esta zona... Posibilidad de vientos destructivos de 80 mph (128 km/h)", avisaba un mensaje del servicio nacional meteorológico tras emitir una alerta sonora en todos los teléfonos móviles.

"¡Permanezca alerta ante la posible formación de un tornado! Los tornados pueden desarrollarse rápidamente a partir de tormentas eléctricas severas", añadía, cinco minutos antes de que la selección española abandonara el gimnasio para entrar en el terreno de juego.

Los jugadores pudieron completar los 15 minutos abiertos a la prensa. Justo después comenzó a llover con mucha intensidad y regresaron al gimnasio.

"Siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos (el entrenamiento) se ha trasladado al gimnasio... Los jugadores y el personal deben resguardarse en los vestuarios si se detectan rayos a una distancia de 10 millas (16 km)", señaló el servicio de prensa de la Roja.

Pasillo de collejas para Rodri y Merino

Antes de cancelar la práctica sobre el césped, a los jugadores les dio tiempo de homenajear a Rodri y Mikel Merino, treintañeros desde este lunes, y al seleccionador Luis de la Fuente, que el domingo cumplió 65 años.

Los tres se sometieron al tradicional pasillo de collejas -golpes más o menos cariñosos- al inicio del entrenamiento.

Tras su triunfo terapéutico ante Arabia Saudita, España tiene cuatro puntos, mientras que Uruguay, su próximo rival, el viernes en Guadalajara, tiene dos, los mismos que Cabo Verde, con Arabia Saudita cerrando con uno antes de la última fecha.

"Lo celebré de manera íntima, hoy haremos algo todo el equipo con Merino y Rodri", comentó sobre su cumpleaños De la Fuente a la AFP horas antes del entrenamiento en un almuerzo con la prensa en el que también participó el presidente de la Federación Española Rafael Louzán.

En el entrenamiento la única ausencia fue la del lesionado Víctor Muñoz, en recuperación.

Los 25 jugadores disponibles se dividieron, como es tradición en la Roja, en dos grupos para jugar al toro -juego de pases con dos futbolistas en el centro para intentar recuperar el balón-.

Lamine Yamal, que el domingo estrenó su casillero de goles en el Mundial con el tanto que abrió la lata ante Arabia Saudita, se mostró bromista especialmente con su inseparable Nico Williams y con Yéremy Pino.

Tormenta eléctrica suspende el partido Francia vs. Irak

Paralelamente, el partido de Francia vs. Irak fue suspendido por una alerta de tormenta en el estadio de Filadelfia.

Los equipos se retiraron a los camerinos y los hinchas fueron desalojados hasta lugares seguros.

Este fue el primer partido del Mundial 2026 suspendido temporalmente por el clima.