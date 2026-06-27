EN VIVO I Argentina vs. Jordania: el campeón se pasea con un 2-0 cómodo por el Mundial

Argentina y Jordania cierran este sábado 27 de junio su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, en un duelo de realidades opuestas en el Dallas Stadium. La 'Albiceleste' llega con la tranquilidad de tener el boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras encadenar dos victorias consecutivas ante Argelia y Austria. Por su parte, el conjunto asiático se despide de su histórica primera cita mundialista sin opciones de clasificar, pero con la consigna de regalarle una última alegría a su afición frente a los vigentes campeones del mundo.