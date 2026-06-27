EN VIVO I Argentina vs. Jordania: el campeón se pasea con un 2-0 cómodo por el Mundial
El vigente campeón Mundial termina la fase de grupos y habra rotación de jugadores por parte del entrenador.
Entrenamiento de Argentina - Compass Minerals National Performance Center, Kansas City, Kansas, EE. UU. - 26 de junio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, durante el entrenamiento.
IMAGN IMAGES via Reuters
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Actualizado:
27 jun 2026 - 21:42
Argentina y Jordania cierran este sábado 27 de junio su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, en un duelo de realidades opuestas en el Dallas Stadium. La 'Albiceleste' llega con la tranquilidad de tener el boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras encadenar dos victorias consecutivas ante Argelia y Austria. Por su parte, el conjunto asiático se despide de su histórica primera cita mundialista sin opciones de clasificar, pero con la consigna de regalarle una última alegría a su afición frente a los vigentes campeones del mundo.
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