EN VIVO | Ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Teleamazonas

Ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, en México

A las 12:30 de este jueves 11 de junio se inaugurará oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Estadio Azteca será el escenario para el evento más grande del planeta.

La artista colombiana Shakira y el cantante y compositor nigeriano Burna Boy serán los encargados de poner el ritmo a la primera ceremonia de inauguración en Ciudad de México.

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Termina el show Con la presentación de Shakira y Burna Boy finaliza la primera de tres ceremonias de inauguración del Mundial 2026. El público se quedó esperando al artista mexicano Alejandro Fernández.

'Dai Dai' resonó en el Estadio Azteca La colombiana Shakira lució un atuendo vibrante y lleno de referencias tropicales para la inauguración del Mundial 2026. La cantante apareció con una falda blanca de vuelo con detalles morados y transparencias, combinada con un top amarillo brillante que resaltaba sobre el escenario del Estadio Azteca. El look estuvo acompañado de accesorios plateados y un maquillaje luminoso, mientras la coreografía de “Dai Dai” sumó movimientos enérgicos y una puesta en escena colorida junto a los bailarines y Burna Boy.

Fher Olvera no faltó Fher Olvera apareció vestido de negro y recorrió la tarima interactuando con el público, mientras la banda interpretaba el clásico rodeada de efectos de humo y un coro masivo de aficionados.

Belinda y Los Ángeles Azules La cultura mexicana resalta en el mítico Estadio Azteca junto a Danny Ocean, quien dio paso a la mexicana Belinda y Los Ángeles Azules, quienes transformaron el ambiente con una presentación marcada por ritmos de cumbia y una puesta en escena mucho más festiva y tropical. El grupo apareció acompañado de luces azules y moradas, además de visuales coloridos que simulaban una gran fiesta popular mexicana.

'Oye mi amor' la banda mexicana Maná se hizo presente en la ceremonia de inauguración con uno de sus temas ás famosos, 'Oye mi amor'. El escenario se llenó de luces amarillas, rojas y naranjas que acompañaban el ritmo de la canción, mientras pantallas gigantes mostraban visuales inspirados en el fútbol y la cultura mexicana.

Empieza la inauguración ¡Oficial! Empieza la Copa Mundial de la FIFA 2026. "Pueblos del mundo bienvenidos a México". Con esta frase se dio inicio al torneo más grande de planeta. El trofeo apareció acompañado de la música de Lila Downs.



México y Sudáfrica darán inicio a la competencia en el partido inaugural. El encuentro será a las 14:00 (hora de Ecuador).

Desde las 08:00 de este jueves cientos de aficionados empezaron a llegar al mítico Estadio Azteca para asegurar su ingreso y ser parte de esta fiesta futbolera.