EN VIVO I Colombia vs RD Congo: la segunda fecha del Grupo K por la señal de Teleamazonas

Grupo K - Colombia vs. República Democrática del Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 23 de junio de 2026. Luis Díaz, de Colombia, llega al estadio antes del partido.

Colombia afronta su segundo examen en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a la República Democrática del Congo en el estadio Guadalajara. Tras un sólido debut en el que venció 3-1 a Uzbekistán gracias a una notable reacción en el complemento, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene en sus manos la oportunidad de sumar 6 puntos en el Grupo K y sellar de forma virtual su boleto a los octavos de final.

El combinado cafetero llega con viento en camiseta, respaldado por una racha espectacular en la que apenas registra dos derrotas en sus últimos 14 compromisos internacionales.

Por su parte, los "Leopardos" de la RD Congo se presentan como un rival sumamente peligroso tras dar una de las grandes sorpresas de la jornada inaugural. Bajo la dirección técnica de Sébastien Desabre, el conjunto africano le plantó cara a la favorita Portugal y rescató un valioso empate 1-1 gracias a una anotación de Yoane Wissa.

El bloque congoleño ha demostrado ser una escuadra con un despliegue físico imponente, orden defensivo y transiciones verticales muy rápidas, virtudes que también los han llevado a perder solo dos de sus pasados 14 encuentros.

Este choque representa un escenario completamente inédito, ya que ambas naciones jamás se han enfrentado en el historial del fútbol profesional. Para descifrar la densa zaga que proyecta el conjunto africano—probablemente con una línea de cinco defensores—, Colombia apelará a su jerarquía ofensiva y a su favorable registro histórico ante rivales de dicho continente, contra quienes encadena tres victorias consecutivas en Copas del Mundo. El arbitraje del compromiso estará a cargo del colegiado italiano Maurizio Mariani.

El encuentro, programado para las 21:00 (hora de Colombia y Ecuador), paralizará las pantallas del continente y se podrá seguir en vivo a través de Teleamazonas.

Como ingrediente extra para los aficionados, la previa del partido en territorio mexicano estará marcada por el entretenimiento global, ya que la artista barranquillera Shakira aprovechará el marco de este esperado enfrentamiento para realizar el lanzamiento oficial de "Dai Dai", la versión en español del himno de la cita mundialista.