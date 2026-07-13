Rihanna regresa a los escenarios tras casi una década sin giras

Rihanna reaparece en el escenario durante el concierto de Jay-Z en Nueva York

Rihanna volvió a presentarse en un escenario este fin de semana y puso fin a un prolongado periodo alejada de los conciertos.

La artista barbadense apareció como invitada sorpresa durante un espectáculo organizado por el rapero Jay-Z en el Yankee Stadium de Nueva York, donde interpretó dos de sus éxitos más reconocidos.

La cantante, de 38 años, fue recibida con una ovación del público y bromeó sobre el tiempo que llevaba sin actuar.

"Ha pasado un tiempo; ya sabéis que estoy oxidada", dijo antes de interpretar B*tch Better Have My Money y Run This Town, canción que grabó junto a Jay-Z.

Su presentación generó una rápida reacción en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron su regreso y expresaron su expectativa por verla nuevamente sobre los escenarios.

Jay-Z celebra 30 años de su álbum debut

La participación de Rihanna ocurrió durante uno de los conciertos con los que Jay-Z conmemora el 30.º aniversario de Reasonable Doubt, el álbum con el que debutó en 1996.

El espectáculo reunió a otras figuras de la música como Beyoncé, Eminem y Alicia Keys, pero fue la aparición de Rihanna la que concentró gran parte de la atención del público y de las redes sociales.

Su primera actuación desde 2023

La última presentación de Rihanna ante una audiencia masiva había sido en 2023, cuando protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII, actuación en la que además confirmó públicamente su segundo embarazo.

En cuanto a giras, su último tour fue el Anti World Tour, realizado en 2016, por lo que esta aparición marca su primer regreso a un escenario en casi una década desde su última gira mundial.