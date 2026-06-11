Curazao hace escala en el béisbol antes del bautizo en el Mundial

El seleccionador de Curazao Dick Advocaat, a la llegada de la delegación del país caribeño a West Palm Beach, Florida, lugar de concentración durante el Mundial, el 8 de junio de 2026

Antes de su primera participación en un Mundial, Curazao tuvo el miércoles una noche de béisbol en Miami, con su entrenador, el neerlandés Dick Advocaat, y su capitán, Leandro Bacuna, en el lanzamiento de la bola inaugural en un juego de Grandes Ligas.

La Ola Azul, como se conoce a la selección de fútbol de este pequeño país caribeño de 160.000 habitantes, debutará el domingo en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 contra la tetracampeona Alemania, en Houston, en el Grupo E.

Bacuna hizo el lanzamiento inaugural del juego de la Major League Baseball (MLB) ganado 8x0 por los Marlins de Miami ante los Diamondbacks de Arizona en el LoanDepot Park.

Advocaat recibió la bola lanzada por el mediocampista de 34 años.

En el marco de la ceremonia Bacuna intercambió camisetas y autógrafos con el beisbolista venezolano de los Marlins Javier Sanoja.

"Es un honor", dijo a la prensa el técnico.

A sus 78 años, se convertirá en el entrenador de mayor edad en un Mundial, delante del alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia con 71 años en Sudáfrica 2010.

Podría haber escogido el béisbol

"Estamos aquí para competir en la Copa del Mundo, pero esta es una gran experiencia", celebró el entrenador nacido en La Haya.

En su niñez llegó a jugar béisbol antes de elegir el fútbol.

"Si hubiese vivido en Estados Unidos, tal vez podría haber escogido el béisbol y podía haber sido tan competitivo como lo fui en el fútbol (como jugador)", expresó Advocaat en declaraciones publicadas por el diario neerlandés Algemeen Dagblad.

Países Bajos ha hecho historia en el fútbol con tres subcampeonatos mundiales y grandes leyendas como Johan Cruyff o Johan Neeskens.

Pero es una de las pocas naciones de Europa con tradición beisbolera, debido a la influencia de islas como Curazao o Aruba, territorios autónomos neerlandeses en El Caribe en los que el béisbol es el deporte rey.

Neeskens, de hecho, llegó a jugar béisbol en su juventud.

Curazao cuenta con peloteros de Grandes Ligas como Ceddanne Rafaela o Kenley Jansen y con un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Andruw Jones.