Enner Valencia: "Aún tenemos una pequeña chance y vamos a luchar hasta el final"

La Selección de Ecuador tras el empate ante Curazao en la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.

La selección de Ecuador dejó escapar una valiosa oportunidad al empatar 0-0 con Curazao en la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Tras el encuentro, el capitán y delantero Enner Valencia reconoció la dificultad que representó el rival y aseguró que la Tricolor peleará por la clasificación hasta el último partido.

El capitán de La Tri también realizó una autocrítica a la oportunidad clara de gol que tuvo en los dos primeros minutos de juego, y a las situaciones similares que ocurrieron ante Costa de Marfil.

"La de Costa de Marfil no me acuerdo. Pero si hoy fue muy clara la primera. Me refería a es cuando no puedes marcar, justo a mi situación, cuando nos puedes marcar comenzando el partido y después se te pone cuesta arriba el partido", manifestó Valencia.

Valencia destacó el trabajo realizado por Curazao y consideró que el empate no fue producto de la casualidad. "Con rivales así hay que darles su mérito. Vinieron a hacer su trabajo y nosotros el nuestro", afirmó.

El atacante lamentó que Ecuador haya sumado apenas un punto luego de dos jornadas. "Hemos jugado dos partidos, disputado seis puntos y solo hemos conseguido uno, teníamos una gran ilusión de conseguir hoy los tres puntos", expresó con autocrítica.

Sin embargo, el delantero del combinado nacional envió un mensaje de agradecimiento a los hinchas ecuatorianos, que volvieron a llenar las gradas y alentaron sin descanso a La Tri en el Estadio de Kansas.

"Hemos jugado dos partidos con estadios llenos. Gracias a la gente que nos hace llegar su aliento. Les decimos que vamos a luchar hasta el final", manifestó.

Ecuador cerrará la fase de grupos enfrentando a Alemania, un rival al que Enner Valencia calificó como "muy difícil". Pese al complicado panorama, el máximo goleador histórico de la Selección mantiene la esperanza.

"Tenemos que enfrentar a un rival muy difícil en la última fecha, pero aún tenemos una pequeña chance y vamos a dar todo lo que tenemos", concluyó.

El partido de Ecuador ante Alemania se jugará el jueves 25 de junio, a las 15:00.