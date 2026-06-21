Ecuador retoma la práctica tras el empate con Curazao

La selección ecuatoriana de fútbol deja atrás el empate frente a Curazao y ya centra toda su atención en el partido decisivo contra Alemania, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Este domingo, el equipo cumple una nueva jornada de entrenamientos en Columbus. La práctica inicia con una reunión de más de diez minutos entre el cuerpo técnico y los jugadores, en la que se analiza el desempeño del último encuentro y se empieza a planificar el siguiente desafío.

Nuestro Mundial al Día: Los arqueros se adueñan del Ecuador-Curazao y firman un empate sin goles

Posteriormente, los futbolistas que fueron titulares ante Curazao realizan trabajos de recuperación y gimnasio, mientras que quienes ingresan al cambio o no suman minutos completan ejercicios en cancha bajo las órdenes del cuerpo técnico.

En la interna de la Tricolor el mensaje es claro: vencer a Alemania es el único resultado que permite mantener vivas las opciones de clasificación a la siguiente fase del torneo.

El miércoles 24 de junio del 2026 está previsto el traslado de la delegación a Nueva Jersey, sede del compromiso frente al conjunto alemán, un encuentro que podrá seguirse por la señal de Teleamazonas.