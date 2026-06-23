¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania y cómo verlo desde tu casa u oficina?
Este jueves 25 de junio La Tri enfrentará a Alemania en el Mundial 2026. Revisa cómo ver el partido desde cualquier lugar del país.
La Selección de Ecuador en el Mundial 2026.
REUTERS
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Actualizado:
23 jun 2026 - 17:18
Ecuador afronta un partido decisivo en el Mundial 2026. La Tri se enfrentará a Alemania este jueves 25 de junio, en la tercera fecha del Grupo E, con la ilusión de conseguir un resultado que le permita seguir soñando con la clasificación a los dieciseisavos de final.
El compromiso se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador) y los aficionados podrán seguir todas las emociones EN VIVO y en señal abierta a través de Teleamazonas, con una previa desde las 14:00.
¿Cómo ver los partidos de La Tri?
Acompañar a La Tri es muy fácil porque Teleamazonas transmitirá el partido EN VIVO a través de su página web, www.teleamazonas.com, una alternativa ideal para quienes se encuentren en la oficina, la universidad o fuera de casa.
Para acceder a la señal digital, los usuarios únicamente deberán ingresar a la sección EN DIRECTO de la página web de Teleamazonas y registrarse llenando los datos del formulario.
De esta manera, el Lindo Canal pone a disposición de los aficionados múltiples opciones para vivir el fútbol. Ya sea desde la comodidad del hogar, a través de la señal abierta, o mediante la plataforma digital, los ecuatorianos podrán estar cerca de la Selección en un duelo que puede marcar su futuro en la Copa del Mundo.
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