España y Uruguay: un golpe sobre la mesa para sentarse ya con los otros campeones

España y Uruguay afrontan el domingo ante Arabia Saudita y Cabo Verde la segunda jornada del Mundial con la necesidad de ganar y dar un golpe sobre la mesa para sentarse con los otros campeones; Brasil, Alemania, Argentina, Francia e Inglaterra, que ya sacaron a pasear las estrellas de sus camisetas.

Con la tetracampeona Italia fuera de la fase final por tercera vez consecutiva, España y Uruguay son los únicos miembros del selecto club de los ocho campeones en casi un siglo de Mundial en no haber cantado victoria en Norteamérica 2026.

En el Grupo H, la Roja, en la pole position según muchos para lograr su segundo título tras el conseguido en 2010, suspira por volver a saltar al césped del imponente Estadio Atlanta (16h00 GMT) para cerrar la crisis abierta tras no marcar un gol a Cabo Verde (0-0) el lunes.

"Toca decir aquí estamos", resumió el sábado Aymeric Laporte, el jefe de su defensa.

"El equipo está escocido. La crítica motiva mucho más y causa un efecto que viene bien. Están picados, picados", añadió el seleccionador Luis de la Fuente.

Por encima de todo, el debate de cuántos minutos tendrá Lamine Yamal, que vuelve progresivamente tras una lesión, y si será titular o no.

Al-Owais quiere otra víctima ilustre

Arabia Saudita vuelve a apostar por un planteamiento defensivo para enfrentar a España. Su técnico, Georgios Donis, reconoce que el equipo trabaja un bloque bajo para resistir el ataque de la Roja.

La esperanza saudita vuelve a estar en el arquero Mohammed Al-Owais, figura en el empate ante Uruguay y recordado por liderar la histórica victoria sobre Argentina en Catar 2022. Ahora busca sumar a España a la lista de selecciones que ha frenado.

Irán regresa a escena

Irán enfrenta a Bélgica en la segunda jornada del Grupo G tras empatar 2-2 con Nueva Zelanda en su debut. El equipo asiático llega después de denunciar a la FIFA las complicaciones logísticas por disputar sus partidos con base en México.

Pese a las dificultades, la selección iraní espera sentirse como local en Los Ángeles gracias al respaldo de la numerosa comunidad iraní residente en California.