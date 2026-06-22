La reacción de la familia de Beccacece con los hinchas de Ecuador en las gradas del Kansas City

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, en el partido ante Curazao por el Mundial 2026.

El empate sin goles de Ecuador ante Curazao en la segunda fecha del Mundial 2026 no dejó contenta a la hinchada ecuatoriana. La ira se evidenció en quejas, insultos y pedidos de renuncia hacia el entrenador Sebastián Beccacece.

Desde las gradas del Estadio de Kansas, los gritos en contra del DT argentino por el bajo rendimiento de la Selección quedaron grabados en videos que rápidamente circularon en redes sociales.

Sin embargo, lo que también se registró en videos fue la reacción de la familia de Beccacece que se encontraba entre la hinchada ecuatoriana.

En las tomas se muestra a una mujer lanzar un líquido hacia uno de los hinchas que criticaba a Beccacece por el resultado obtenido en la segunda fecha de la fase de grupos. "No sabes de fútbol, no viste, no miraste el partido", repetía la mujer entre gritos, como respuesta a las críticas de los aficionados.

Incluso, la enfocan cuando retira los lentes a un hombre, "estos, arreglátelos porque no ves, no ves", le dijo la mujer, mientras otra la abrazaba e intentaba separarla para calmar el momento.

Ecuador ha sumado un punto en dos partidos del Mundial 2026. El debut ante Costa de Marfil perdió 1-0 y ante Curazao empató 0-0. La última oportunidad de La Tri para continuar en la competencia es ante Alemania.

El partido será el jueves 25 de junio a las 15:00 (hora de Ecuador).