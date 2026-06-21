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Antonio Valencia pide unidad y respaldo para la nueva generación de la Tri

El histórico capitán de Ecuador llamó a apoyar al equipo y evitar las críticas contra los jugadores tras el empate ante Curazao.

Antonio Valencia pide respaldo para la nueva generación de la Tri

Redes Sociales

Autor

Tamara López

Actualizado:

21 jun 2026 - 18:56

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Tras el empate de la selección ecuatoriana frente a Curazao en el Mundial 2026, el excapitán de la Tri, Antonio Valencia, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que pidió disculpas a la afición y llamó a mantener el respaldo al equipo en un momento complicado.

Valencia agradeció a los hinchas que viajaron para acompañar a la selección y reconoció la frustración que deja el resultado. Sin embargo, insistió en que el país debe mantenerse unido de cara a los dos partidos que aún restan en la fase de grupos.

Quiero pedir disculpas a toda la gente de Ecuador, a todos quienes viajaron desde tan lejos, y a quienes apoyaron a la selección desde el principio. Sabemos la frustración que se siente, pero tenemos que seguir unidos como país

Antonio Valencia

Respaldo a los jugadores

El exlateral también pidió que las críticas no recaigan sobre los futbolistas, al señalar que son los principales interesados en conseguir buenos resultados para el país. Además, hizo un llamado a respaldar el proceso de renovación que atraviesa la Tricolor.

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