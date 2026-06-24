La razón por la que la FIFA retiró acreditación a Periodista paraguayo en el Mundial 2026

La FIFA retiró la acreditación al periodista paraguayo Jorge "Chipi" Vera, quien cubría el Mundial 2026 para el Grupo ABC de Paraguay, tras considerar que realizó comentarios ofensivos contra árbitros y autoridades del organismo.

Los hechos se originaron el 19 de junio, durante el partido Paraguay - Turquía por la segunda fecha del Grupo D. En ese encuentro, el árbitro salvadoreño Iván Barton expulsó al paraguayo Miguel Almirón por cubrirse la boca mientras discutía con un rival, una de las nuevas normas implementadas por la FIFA en esta Copa del Mundo.

Tras la expulsión, Vera reaccionó con dureza durante una transmisión en vivo. El comunicador calificó al árbitro de "ladrón" y responsabilizó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de "matar al fútbol", además de emitir expresiones consideradas ofensivas por el organismo.

El 22 de junio, la FIFA notificó la cancelación de su acreditación y argumentó que el periodista incurrió en "repetidos ataques personales y comentarios despectivos" contra árbitros y oficiales de la entidad. Como consecuencia, Vera quedó impedido de continuar con la cobertura oficial del Mundial 2026.

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Un día después, a través de un video, el periodista reconoció públicamente su error, ofreció disculpas y confirmó que ya no podría ingresar a los estadios ni participar en actividades oficiales del torneo.