Francia-Irak suspendido por alerta de tormenta en el estadio de Filadelfia, en EE.UU

Vista general de los aficionados abandonando las gradas mientras se muestra una alerta meteorológica en la pantalla gigante durante el descanso.

El partido del Mundial que Francia e Irak disputan este lunes en Filadelfia fue suspendido temporalmente debido a una alerta de tormenta severa en el estadio, informaron fuentes de la organización a periodistas.

El anuncio oficial de suspensión fue informado minutos después de que ambos equipos se retiraran al vestuario al término de la primera parte, que cerró con victoria 1-0 de los galos y en la que la lluvia apareció desde el minuto 36.

Pero los aficionados que colmaron el Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65 000 espectadores, fueron conminados antes a retirarse de las tribunas y buscar refugio dentro del estadio a través de un mensaje en los parlantes y la pantalla gigante.

Tanto la FIFA como las autoridades locales de Pensilvania han activado de inmediato sus protocolos de emergencia, instando a los miles de fanáticos que aún se encuentran en los alrededores o en sus hogares a buscar refugio seguro.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido advertencias estrictas para el área metropolitana de Filadelfia, alertando incluso sobre la posibilidad de tornados aislados durante la franja horaria en la que originalmente debía rodar el balón en territorio estadounidense.

Bajo los reglamentos internacionales de seguridad para este torneo, la presencia de actividad eléctrica activa una estricta política de suspensión temporal. Si un rayo impacta dentro de un radio de 13 kilómetros (8 millas) alrededor del estadio, los planteles dirigidos por sus respectivos cuerpos técnicos deben abandonar el terreno de juego de inmediato y resguardarse en los vestuarios.

Para que el partido reciba la luz verde y pueda reanudarse, deben transcurrir 30 minutos consecutivos sin que se registre un solo destello en el cielo, reiniciándose el cronómetro de espera con cada nueva descarga.

Este tipo de contingencias climáticas ya cuenta con un antecedente reciente en el verano estadounidense, como la dramática suspensión de más de cuatro horas que sufrió el cruce entre Chelsea y Benfica durante el Mundial de Clubes 2025.

Aunque el comité organizador de la Copa del Mundo aún agota los esfuerzos para evitar una postergación definitiva del Francia-Irak hacia el día de mañana, el pitazo inicial sufrirá un retraso considerable mientras se monitorea la evolución del radar y se garantiza la integridad física de los protagonistas y el público.