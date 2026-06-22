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Los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo de fútbol

Messi superó al alemán Miroslav Klose con su doblete en la segunda fecha del Mundial 2026. El 10 quiere dejar una cifra lo más alto posible. 

Grupo J - Argentina vs. Austria - Estadio Dallas, Arlington, Texas, EE. UU. - 22 de junio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, celebra el segundo gol de su selección.

REUTERS

Autor

Mauricio Bayas

Actualizado:

22 jun 2026 - 15:30

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Lionel Messi, tras marcar un doblete este lunes contra Austria, se convirtió a dos días de cumplir los 39 años en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 18 tantos en 28 partidos, borrando el récord que desde 2014 ostentaba el exinternacional alemán Miroslav Klose (16 goles).

El astro argentino, que disputa su sexto Mundial, abrió el marcador contra Austria en el minuto 38 de un partido que se disputa en Arlington, cerca de Dallas, y en el que Messi falló un penal al inicio del mismo.

Ya en el descuento, Messi sentenció con un remate en el interior del área entre varios defensas austriacos. Aunque en el inicio del Mundial, Mbappé comenzó marcando goles y liderando de manera momentánea la tabla de goleadores de los Mundiales de fútbol. 

Los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo:

Máximos Goleadores Históricos de los Mundiales

Tabla estadística con efectividad, partidos y ediciones disputadas

Jugador Selección Goles Partidos Promedio Ediciones Disputadas
Lionel Messi * ARG 18 28 0.64 2006 - Presente
Miroslav Klose GER 16 24 0.67 2002 - 2014
Ronaldo Nazário BRA 15 19 0.79 1998 - 2006
Gerd Müller GER 14 13 1.08 1970, 1974
Kylian Mbappé * FRA 14 15 0.93 2018 - Presente
Just Fontaine FRA 13 6 2.17 1958
Pelé BRA 12 14 0.86 1958 - 1970
Jürgen Klinsmann GER 11 17 0.65 1990 - 1998
Sándor Kocsis HUN 11 5 2.20 1954
Harry Kane * ENG 10 12 0.83 2018 - Presente
Gabriel Batistuta ARG 10 12 0.83 1994 - 2002
Nota informativa: Los jugadores destacados con un asterisco (*) y en color azul se encuentran en activo en la actual Copa del Mundo. El promedio de gol por partido fue calculado de forma exacta para desempatar las posiciones equivalentes.

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