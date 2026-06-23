El hincha 'Lumumba' llega a México para vivir el Mundial

México y Colombia le dan la bienvenida a Lumumba, el hincha más político

El color y la pasión de la Copa del Mundo de la FIFA continúan sumando personajes únicos en las sedes mundialistas.

Los reflectores se posan sobre un carismático aficionado africano conocido popularmente como 'Lumumba', quien ya se encuentra en territorio mexicano para acompañar la gran fiesta del fútbol internacional.

Un homenaje al líder anticolonialista

Este apasionado seguidor ha ganado gran notoriedad en los reportes de agencias de noticias internacionales debido a su particular forma de alentar.

Su propuesta consiste en transformarse minuciosamente en una estatua viviente de Patrice Lumumba, el histórico dirigente político y héroe nacional que lideró la independencia de la República Democrática del Congo.

A través de este llamativo performance visual, el ciudadano congoleño no solo busca apoyar el entorno deportivo, sino también visibilizar la memoria histórica y la cultura de su nación ante los ojos de miles de espectadores de todo el planeta.

Atracción en el FIFA Fan Festival

De acuerdo con las coberturas de los medios acreditados por la FIFA, se prevé que este icónico personaje se convierta en uno de los principales focos de atención.

Las inmediaciones de los estadios y en las áreas del FIFA Fan Festival, donde los hinchas suelen interactuar y compartir sus tradiciones.

Con su llamativa caracterización, 'Lumumba' promete sumarse a la lista de los rostros más amigables y fotografiados de la competencia, demostrando que el fútbol es una plataforma ideal para la expresión cultural mundial.