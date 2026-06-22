Japoneses se roban el show en Monterrey bailando cumbia en pleno Mundial

El sábado 20 de junio de 2026, en Monterrey, México, se vivió una de las postales más curiosas del Mundial 2026: un grupo de hinchas japoneses fue captado bailando cumbia en las afueras del estadio, en medio del ambiente previo al partido de su selección.

Los aficionados asiáticos, vestidos con camisetas de Japón y banderas, se sumaron a la música local que sonaba en las zonas de concentración de hinchas. El momento fue grabado por asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando la mezcla cultural que genera el torneo.

Japón en cancha y una ciudad volcada al Mundial

La selección de Japón llegó a Monterrey como parte de su calendario del Grupo F del Mundial 2026, donde disputó su segundo partido del torneo ante Túnez en el Estadio BBVA.

El encuentro terminó con una contundente victoria japonesa por 4-0, resultado que consolidó al equipo asiático como líder del grupo. Mientras tanto, fuera del estadio, la hinchada japonesa se convirtió en protagonista por su cercanía con la cultura local y su celebración al ritmo de la cumbia mexicana.

Cientos de hinchas japoneses en la fiesta mundialista

Más de 300 hinchas japoneses se concentraron en las inmediaciones del Estadio BBVA en Monterrey durante la jornada del Mundial 2026.

Donde además de bailar cumbia mexicana, realizaron cánticos de apoyo a su selección, intercambiaron banderas con aficionados locales y participaron en actividades espontáneas de animación antes del partido.