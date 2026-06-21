Messi vuelve a refugiarse con Argentina en unos 'días difíciles'

Messi está atravesando días difíciles debido al estado de salud de su padre

Veinte años después, toda Argentina sigue girando alrededor de Lionel Messi. Su sola presencia hace soñar a la campeona mundial pero ahora es el Diez el que necesita también a su selección y el ecosistema construido para arroparlo dentro y fuera de la cancha.

La sexta Copa del Mundo del astro argentino está siendo un cocktail de todo tipo de emociones, por mucho que apenas vaya a jugar su segundo partido el lunes frente a Austria.

En el debut ante Argelia, Messi asombró por enésima vez al mundo del fútbol al anotar un triplete con el que llegaba a 16 goles en su trayectoria mundialista, igualando el récord que poseía en solitario Miroslav Klose.

"Los muchachos apoyan a su capitán"

Sólo con pisar el césped de Kansas City Messi ya rompió la marca de más Mundiales jugados. El miércoles cumplirá 39 años y, rodeado de su esposa y sus tres hijos, asume a esa edad el apasionante reto de guiar a la Albiceleste al primer bicampeonato desde el de Pelé y Brasil entre 1958 y 1962.

El gran capitán está para ello rodeado de un grupo de incondicionales que lo ayudan a sobrellevar la preocupación por el delicado estado de salud de su padre.

"Pasé unos días difíciles, complicados", reconoció el propio Messi después de que se le escaparan lágrimas tras su primer gol ante Argelia.

Pero estoy "agradecido a toda la delegación, a mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío, dándome mucha fuerza para que estuviera bien y nada más", afirmó.

Messi no pierde la sonrisa

Al día siguiente el grupo cerró todavía más filas alrededor de su líder cuando las especulaciones en Argentina se dispararon al punto de que se anunció por error la muerte de Jorge Messi en un canal de streaming.

Aún en este contexto de preocupación, Messi no ha perdido la sonrisa cada vez que sale a practicar sobre el césped con sus muchachos.

Messi es puente entre dos generaciones, una que se quedó tantas veces a las puertas de la gloria y otra que se ha convertido en el rival a batir con los triunfos en las Copas América de 2021 y 2024 y del Mundial de Catar 2022.