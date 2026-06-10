La Tri continúa su preparación en Columbus, a cuatro días del debut en el Mundial 2026

¡Ecuador quiere hacer historia! Este miércoles 10 de junio la selección dirigida por Sebastián Beccacece adelantó su práctica diaria debido a una alerta de tormenta eléctrica. Los tricolores entrenaron desde las 09:00 y mostraron su compromiso y compañerismo previo a su debut en el Mundial 2026.

Hasta el viernes 12 de junio la Tricolor mantendrá sus entrenamientos en el Columbus Crew, en Ohio, su lugar de concentración durante el Mundial 2026. El sábado se espera que viaje a Filadelfia para afinar detalles de su debut mundialista. Y por la tarde se preveé una rueda de prensa con las últimas novedades.

Ecuador integra el Grupo E, su primer rival será Costa de Marfil el domingo 14 de junio. El encuentro se jugará en el MetLife Stadium, a las 18:00 (hora de Ecuador).

Todos los esfuerzos de la Tricolor están en llegar lo más lejos posible en la competición. Además, se espera que Enner Valencia, el máximo goleador de La Tri, llegue en óptimas condiciones para el encuentro ante la selección africana.

La segunda prueba para Ecuador será el sábado 20 ante Curazao y terminará la fase de grupos ante Alemania.

¿Dónde ver los partidos de Ecuador en el Mundial 2026?

Teleamazonas es el canal autorizado de la FIFA por lo que transmitirá en vivo y en señal abierta todos los partidos de La Tri. También se los podrá ver a través de teleamazonas.com.