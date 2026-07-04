Tenis - Wimbledon. Los espectadores hacen cola para entrar al recinto antes del segundo día.

Los organizadores de Wimbledon han dejado claro que los partidos del Mundial no se verán en las pantallas del All England Club.

Sin embargo, el fútbol se ha colado en el torneo de todas las maneras posibles: desde los teléfonos móviles de los espectadores hasta las ruedas de prensa de los tenistas.

El miércoles por la noche, Inglaterra sufrió más de lo esperado ante la República Democrática del Congo, pero logró empatar en el minuto 75, para acabar ganando.

Un estruendo recorrió las pistas principales en el momento del empate, acompañado de aplausos.

"Pensé que los aplausos eran para nosotras", bromeó después del partido la checa DaVyV7bHY-P/, tras derrotar a la vigente campeona de Roland Garros, Mirra Andreeva.

En las gradas, muchos aficionados seguían el partido desde sus teléfonos móviles, alternando la atención entre las pistas del suroeste de Londres y el estadio de Atlanta, en Estados Unidos.

El torneo londinense, que comenzó el 29 de junio y concluirá el 12 de julio, coincide plenamente con la disputa del Mundial.

Seguimiento en los teléfonos

Desde el primer día, Sally Bolton, directora ejecutiva del All England Club, dejó claro que el campeonato de fútbol no se retransmitiría en Wimbledon.

Pero, "si la gente quiere ver el partido en su teléfono, no vamos a impedírselo", señaló Bolton.

La pregunta inevitable era si resultaba frustrante para los organizadores ver a espectadores en uno de los escenarios más emblemáticos del tenis mundial pendientes de una pantalla en lugar de la pista.

"Hay cosas que podemos controlar y otras que no. Al final, eso también genera momentos de complicidad y buen ambiente entre la gente", respondió el viernes Jamie Baker, director del torneo.

"No creemos que afecte al ambiente que se vive en las pistas", añadió.

Otros deportes han modificado sus horarios para evitar coincidir con el Mundial.

Así ocurrió con un partido de críquet entre los Derbyshire Falcons y los Lancashire Lightning, que el miércoles retrasó su inicio hasta después del encuentro entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

En Wimbledon, sin embargo, esa posibilidad ni siquiera se plantea.

"Mi teléfono no deja de sonar con peticiones de los jugadores sobre la programación", comentó entre sonrisas Jamie Baker, aunque aclaró que esas solicitudes responden a "muchísimas razones" y no únicamente al Mundial.

"Nuestra prioridad absoluta sigue siendo la competición. Nos aseguramos de que todos los jugadores dispongan del mismo tiempo de descanso entre una ronda y la siguiente", explicó.

El fútbol también domina muchas conversaciones entre los propios tenistas.