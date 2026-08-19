Rosa salió de un conjunto y luego desapareció en el norte de Quito.

Rosa del Carmen Olmedo Manosalvas se encuentra desaparecida desde la mañana del lunes 17 de agosto de 2026.

Sus últimos familiares informaron que fue vista por vez al salir de un conjunto residencial ubicado en el sector de Calderón , al norte de Quito.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto en que la adulta mayor, de 73 años, abandonó el inmueble a las 09:05.

Desde ese instante, sus allegados desconocen su parada.

Cámaras captaron a Rosa saliendo de un conjunto en el norte de Quito. Imagen: Cortesía

Así estaba vestida

Según detallaron familiares de la ciudadana a Teleamazonas.com, el día de su desaparición vestía un buzo blanco, jean azul, zapatos deportivos blancos y llevaba una mochila negra de cuerina.

La denuncia fue presentada formalmente ante las autoridades competentes.

La información y la ficha de búsqueda oficial de Rosa Olmedo ya constante en el portal del Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior.

Características físicas

De acuerdo con la ficha del Ministerio del Interior, Rosa nació el 18 de junio de 1953 y presenta los siguientes rasgos físicos:

Estatura: 1,65 metros.

1,65 metros. Peso: 95 libras

95 libras Contextura: Delgada

Delgada Color de ojos: Café

Café Cabello: Castaño

Cámaras captaron a Rosa saliendo de un conjunto en el norte de Quito. Image: Cortesía

Así puedes ayudar

Si dispone de datos que ayuden a localizar a Rosa del Carmen Olmedo Manosalvas, comuníquese de manera confidencial a los siguientes canales: