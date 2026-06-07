Curazao, rival de Ecuador, golea a Aruba en último amistoso mundialista

La selección de Curazao venció 4-0 a Aruba en su último amistoso mundialista en el Stadion Ergilio Hato, en Willemstad, Curazao.

Con estruendosos festejos, cientos de aficionados despedieron a la selección de Curazao, tras una goleada 4-0 ante Aruba, en el último amistoso mundialista.

La fiesta comenzó en el repleto estadio Ergilio Hato, ubicado en la capital Willemstad, con capacidad para 15 000 espectadores.

El arribo de la selección de Curazao al estadio dejó singulares imágenes. Los jugadores llegaron en un viejo autobús, sin ventanas, aires acondicionados o lujos. Pero llenos de mucho optimismo.

Old-school bus. No windows. Music playing. Curaçao‘s team bus arrival is unmatched. pic.twitter.com/mj1OuLKD0m — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) June 7, 2026

El video se viralizó inmediatamente en las redes sociales.

Con apenas 444 km² y unos 160 000 habitantes, la isla -ubicada al sur del Caribe- es el país más pequeño de la historia al haber clasificado a una Copa del Mundo.

Viajará al mundial con la esperanza de clasificar en un exigente grupo donde se enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

La clasificación histórica de 'La Ola Azul', como es conocido el combinado curazoleño, encendió los ánimos y esperanzas de todo el país, que despidió a los jugadores con un emotivo homenaje al término del partido contra Aruba.

El triunfo les quitó el amargo sabor de boca que dejó la derrota 4-1 contra Escocia la semana pasada.

Curazao debutará el 14 de junio contra Alemania en el primer partido del Grupo E.