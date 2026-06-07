Hinchas de la Tri se concentran afuera del estadio en Columbus previo a amistoso con Guatemala

Hinchas de la Tri se concentran en los exteriores del estadio ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, en Estados Unidos, previo al amistoso con Guatemala.

Más de mil hinchas se concentran en los exteriores del estadio ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, en Estados Unidos, previo al amistoso con Guatemala.

Vestidos con la piel tricolor y banderas ecuatorianas, los aficionados esperan con ansias el arribo de la selección, que este 7 de junio de 2026 disputará su último encuentro preparatorio antes de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA.

En la víspera, y en medio de una intensa lluvia, los seguidores de la Tri se congregaron afuera del hotel, para darle su apoyo. Jugadores como Willian Pacho y Piero Hincapié firmaron autógrafos e interactuaron con los presentes.

La selección ecuatoriana llega con plantel completo al cotejo con Guatemala, tras una semana de prácticas, una de ellas con acceso al público, y luego de vencer por la mínima diferencia a Arabia Saudita.

La Tri hará su debut mundialista el sábado 14 de junio de 2026, en la ciudad de Filadelfia, frente a Costa de Marfil por el Grupo E.

Los hinchas podrán disfrutar del primer partido de Ecuador por la señal de Teleamazonas, desde las 17H15.

Otra de las opciones habilitadas será para los usuarios de Claro, quienes podrán seguir este y otros encuentros mundialistas en señal abierta de Teleamazonas directamente desde sus teléfonos celulares.