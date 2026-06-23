Mundial 2026: el plan de viaje y entrenamientos de Ecuador previo al partido ante Alemania

La Selección de Ecuador en un entrenamiento previo al Mundial 2026

La Selección de Ecuador ha estructurado una planificación logística y deportiva en suelo estadounidense para encarar el cierre del Grupo E frente a Alemania en el Mundial 2026. Partido que se jugará el jueves, a las 15:00, y será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas.

Tras el desgaste físico de los compromisos previos, el cuerpo técnico liderado por Sebastián Beccacece optó por establecer un búnker estratégico y transitorio en la ciudad de Columbus, Ohio.

Esta sede fue elegida minuciosamente con el objetivo de aislar a la plantilla de la fuerte presión mediática y trabajar de manera enfocada en la recuperación física de los jugadores estelares, garantizando un entorno de concentración absoluta antes de disputar la clasificación a los octavos de final.

El cronograma de entrenamientos en Columbus se ha ejecutado en jornadas vespertinas, aprovechando las instalaciones deportivas locales para afinar el planteamiento táctico.

Las sesiones combinan intensos trabajos de gimnasio con ejercicios de posicionamiento en cancha, donde Beccacece busca consolidar el bloque defensivo y corregir los errores en las transiciones.

La prioridad del estratega argentino ha sido recuperar la plenitud física de figuras clave en el mediocampo y la delantera, asegurando que el equipo mantenga la intensidad dinámica que caracteriza el juego de 'La Tri'.

El plan de viaje contempla el traslado de la delegación ecuatoriana desde Ohio hacia Nueva Jersey a través de un vuelo chárter privado, minimizando los tiempos de espera y el desgaste del plantel.

Una vez instalados en la Costa Este, los seleccionados quedarán concentrados en un hotel reservado exclusivamente para el equipo, donde se mantendrán bajo un estricto protocolo de seguridad.

La agenda oficial previa al partido incluye la última rueda de prensa del director técnico y un jugador designado, cumpliendo con los requerimientos de la FIFA, además del reconocimiento obligatorio de la cancha y las luminarias del escenario deportivo.

El cierre de esta preparación culminará sobre el césped del imponente MetLife Stadium, escenario donde Ecuador y Alemania medirán fuerzas este jueves 25 de junio a las 15:00 (hora de Ecuador).

Este compromiso contará con el arbitraje de la estadounidense Tori Penso y definirá el futuro del grupo, por lo que el cuerpo técnico ecuatoriano ha enfatizado la importancia del descanso y la concentración mental.

Con la logística totalmente coordinada, el combinado nacional busca dar el golpe definitivo en el torneo y asegurar su presencia en la siguiente fase de la Copa del Mundo.