La Selección de Ecuador cumplió la práctica con grupo completo previo al debut mundialista

La Tri concentra pevio a su debut en Filadelfia ante Costa de Marfil

La Selección de Ecuador cumplió este martes 9 de junio de 2026 con un entrenamiento enfocado exclusivamente en su debut mundialista frente a Costa de Marfil.La práctica se desarrolló en el OhioHealth Performance Center (complejo del Columbus Crew) en Columbus, Ohio, en Estados Unidos.

El ambiente de la práctica de la Tri estuvo matizado de bromas y en medio de un buen ambiente. La buena noticia fue que todos los jugadores trabajaron con normalidad en la cancha.

Charla inicial de Beccacece: Antes de iniciar los trabajos, el director técnico Sebastián Beccacece reunió a todo el plantel en un círculo cerrado en el centro de la cancha para una charla motivacional y táctica que duró más de cinco minutos, priorizando la unión del grupo.

Sin bajas médicas: La gran noticia del día es que La Tri entrenó con sus 26 convocados a la par. Físicamente el equipo está al 100%, dejando atrás cualquier duda de lesiones.Recuperados y novedades de los jugadores

Enner Valencia: Superó las molestias musculares que arrastraba en los días previos y practicó con absoluta normalidad.

Kevin 'La Rola' Rodríguez: Dejó atrás una dolencia en la pierna derecha que había limitado su actividad y ya está disponible.

Willian Pacho: Tras un año exigente donde se coronó bicampeón de la Champions League con el PSG, el cuerpo técnico había dosificado sus cargas (por eso no sumó minutos ante Guatemala), pero hoy entrenó a alta intensidad con el grupo.

Kendry Páez y Alan Minda: Beccacece confirmó que el golpe en el tobillo que sufrió Minda ante Guatemala no pasó a mayores y ambos mediocampistas se encuentran en perfectas condiciones.Lo que viene en la planificación

El cronograma de entrenamientos establecido por el cuerpo técnico y la FIFA para los próximos días incluye:

Miércoles 10 y Jueves 11 de junio: Las prácticas se trasladarán al turno de la tarde en el mismo complejo de Columbus. Por disposición de la FIFA, los medios de comunicación tendrán acceso a los primeros 15 minutos de trabajo.

Viernes 12 de junio: Se realizará un entrenamiento riguroso a puertas cerradas para definir el 11 titular definitivo. Ese mismo día por la tarde, la delegación volará con rumbo a Filadelfia, la sede oficial del debut.

Ecuador ultima detalles para saltar a la cancha este domingo 14 de junio, cuando debute en el Grupo E del Mundial ante Costa de Marfil.