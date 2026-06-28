Ver a la Tri en México cuesta miles de dólares: así están los precios para México vs Ecuador

Los aficionados ecuatorianos buscan un lugar en el Azteca.

El partido entre Ecuador y México, previsto para el 30 de junio del 2026 en el Estadio Azteca, ha disparado la demanda de boletos.

Una revisión de las principales plataformas de reventa autorizadas muestra que las entradas disponibles comienzan alrededor de los USD 2.950 y, dependiendo de la ubicación, pueden superar los USD 3.300 por persona.

FIFA ha recomendado a los aficionados utilizar únicamente sus canales oficiales de reventa para garantizar la validez de las entradas y evitar fraudes.

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¿Cuánto costaría viajar desde Quito?

Además del boleto, los aficionados ecuatorianos deben considerar el costo del viaje.

Un vuelo entre Quito y Ciudad de México, comprado con pocos días de anticipación, puede oscilar entre USD 600 y USD 1.000, dependiendo de la aerolínea y las escalas.

A ello se suman gastos de alojamiento, alimentación y transporte interno, por lo que el presupuesto total para acompañar a la Tri fácilmente puede superar los USD 4.000 por persona, considerando también el valor actual de las entradas.

La Tri busca un lugar en octavos

Ecuador enfrentará a México luego de clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial, el Estadio Azteca, donde la selección ecuatoriana intentará conseguir el boleto a los octavos de final frente al combinado anfitrión.