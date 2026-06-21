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Viceministro del Deporte cuestiona el desempeño de Sebastián Beccacece tras el empate de Ecuador

Roberto Ibáñez criticó la gestión del seleccionador de Ecuador durante el partido y expresó su preocupación por el rendimiento de la Tri.

Roberto Ibáñez cuestionó públicamente la gestión de Sebastián Beccacece tras el empate de Ecuador.

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Autor

Tamara López

Actualizado:

21 jun 2026 - 14:08

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El viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, reaccionó al empate de la selección ecuatoriana en el Mundial 2026 con fuertes críticas hacia el director técnico Sebastián Beccacece.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario cuestionó el manejo del estratega argentino durante el compromiso y aseguró que el entrenador "se acaba de convertir en el hombre que tuvo tanto y lo botó todo a la basura", calificando su actuación como "una vergüenza".

Críticas al planteamiento 

Durante el desarrollo del encuentro, Ibáñez también manifestó su preocupación por el funcionamiento del equipo y pidió modificaciones para la segunda mitad.

Reacciones tras el empate 

Las declaraciones del viceministro se suman a las reacciones que dejó el resultado de Ecuador, mientras la selección nacional analiza los ajustes necesarios para sus próximos compromisos en la Copa del Mundo.

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