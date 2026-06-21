Viceministro del Deporte cuestiona el desempeño de Sebastián Beccacece tras el empate de Ecuador

El viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, reaccionó al empate de la selección ecuatoriana en el Mundial 2026 con fuertes críticas hacia el director técnico Sebastián Beccacece.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario cuestionó el manejo del estratega argentino durante el compromiso y aseguró que el entrenador "se acaba de convertir en el hombre que tuvo tanto y lo botó todo a la basura", calificando su actuación como "una vergüenza".

Críticas al planteamiento

Durante el desarrollo del encuentro, Ibáñez también manifestó su preocupación por el funcionamiento del equipo y pidió modificaciones para la segunda mitad.

Reacciones tras el empate

Las declaraciones del viceministro se suman a las reacciones que dejó el resultado de Ecuador, mientras la selección nacional analiza los ajustes necesarios para sus próximos compromisos en la Copa del Mundo.