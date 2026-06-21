España recupera el rumbo con Lamine Yamal como titular

Lamine Yamal arrancará como titular ante Arabia Saudita, este domingo (16h00) en el Estadio Atlanta en la segunda jornada del Mundial, en un once inicial de la selección española en el que el técnico Luis de la Fuente introduce cuatro cambios con respecto al debut ante Cabo Verde.

El jugador de 18 años, en busca de ritmo de juego tras 55 días de baja por una lesión muscular, había disputado los últimos 25 minutos en el empate sin goles inicial, el lunes también en Atlanta.

Además de la estrella del Barcelona, Pedro Porro ocupará el lateral derecho en lugar de Marcos Llorente, mientras que en el ataque Dani Olmo y Álex Baena suplen a Gavi y Ferran Torres. Repite como nueve Mikel Oyarzabal.