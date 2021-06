Nuevas imágenes a color del aterrizaje y exploración en Marte de la misión Tianwen-1

El «Zhurong», el vehículo explorador de China en Marte, es el protagonista del nuevo material audiovisual -tanto fotografías como vídeos, pero también sonidos- publicado hoy por la Administración Nacional del Espacio de China (ANEC).

Se trata de dos fotografías, tres vídeos y un archivo de sonido. Entre las fotografías, hay una panorámica de 360 grados a color de la superficie yerma y pedregosa del planeta rojo, y una instantánea en blanco y negro de la rodada del «Zhurong» (llamado así en honor al dios del fuego de la antigua mitología china) con el módulo de amartizaje de la sonda Tianwen-1 al fondo.

En cuanto a los vídeos, uno de ellos es del proceso de amartizaje -el pasado 15 de mayo-; y en otro aparece el robot explorador maniobrando, captado a unos metros de distancia desde una cámara desmontable que habitualmente el vehículo lleva instalada en los bajos.

En el último de ellos, la citada cámara capta al «Zhurong» alejándose de ésta tras desprenderse de ella.

El archivo de sonido recoge el proceso de descenso de la plataforma de amartizaje de la sonda Tianwen-1 hasta la superficie marciana, que se produjo el pasado 22 de mayo.

Según la información publicada hoy por la ANEC en su página web, el «Zhurong» ha estado operando en la superficie de Marte durante 42 días marcianos y se ha desplazado unos 236 metros.

Este vehículo explorador es parte de la misión china Tianwen-1, enviada al espacio en julio de 2020 y cuya sonda de amartizaje alcanzó la superficie del planeta el pasado 15 de mayo, en la parte sur de la denominada Utopia Planitia, una llanura situada en el hemisferio septentrional.

