Española es detenida en el  aeropuerto de Guayaquil con 18 kilos de cocaína

Una ciudadana española fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil con 18,05 kilos de cocaína que pretendía trasladar hacia Alemania.

Una ciudadana española fue detenida en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil cuando intentaba salir del país con una carga de cocaína escondida en su equipaje.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, junto con la Unidad Nacional Canina (CRAC) y la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA), durante controles en el área de salidas internacionales.

Un can alertó sobre la maleta

Durante la inspección, un perro detector emitió una alerta sobre el equipaje de la pasajera. Los agentes realizaron una revisión física y técnica y encontraron 19 paquetes rectangulares con una sustancia blanca.

La prueba de campo dio positivo para clorhidrato de cocaína . En total, la carga alcanzó los 18,05 kilogramos , equivalentes a unas 180 500 dosis.

La droga iba hacia Alemania

La mujer tenía previsto viajar primero a Ámsterdam, Países Bajos , y desde allí continuar hacia Stuttgart, Alemania.

Según la estimación policial citada por El Universo, la droga tendría un valor aproximado de USD 41 063 en Ecuador , pero en el mercado europeo podría alcanzar cerca de USD 843 837.

La pasajera fue identificada como Elisbeth del Valle MC y quedó aprehendida, mientras la droga y demás evidencias fueron puestas bajo custodia de las autoridades competentes.