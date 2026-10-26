Claro es el nuevo patrocinador oficial del Comité Olímpico Ecuatoriano rumbo a Los Ángeles 2028

Claro se une al Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) rumbo a Los Ángeles 2028 para compartir con el país la emoción de los Juegos Olímpicos y destacar a los atletas que serán protagonistas.

Los clientes podrán participar por experiencias exclusivas, como viajes para vivir eventos olímpicos, encuentros, premios autografiados y jornadas de entrenamiento junto a sus referentes deportivos.

También tendrán acceso a contenido sobre su preparación e historias. Además, mantendrá conectados a atletas, entrenadores y equipos de la delegación ecuatoriana durante sus competencias internacionales, para que estén cerca de sus familias y seguidores.

“Estamos conectados con el deporte y los deportistas, acercando sus historias y logros a todos los ecuatorianos y acompañándolos en su camino olímpico”, señala Alfredo Escobar S.L., presidente ejecutivo de Claro Ecuador.

Por su parte, Jefferson Pérez, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, destaca: "El respaldo que tenemos de Claro es fundamental para el crecimiento de todos nuestros deportistas”.

Con esta alianza, Claro conecta a más ecuatorianos con sus deportistas y con la pasión que despierta representar al país.