SUMMUM Ecuador celebra su segunda edición y reconoce la diversidad de la gastronomía nacional

SUMMUM Ecuador celebró su segunda edición como una plataforma que reconoce la excelencia culinaria, visibiliza el talento de sus protagonistas y pone en valor la diversidad que distingue a la gastronomía ecuatoriana. La gala, realizada en la Casa de la Música, en Quito, reunió a chefs, representantes de restaurantes y referentes del sector para presentar los resultados de sus 34 categorías y el esperado ranking del Top 20 mejores restaurantes del país.

Con más de 120 restaurantes nominados, esta edición destacó una escena gastronómica en constante evolución, en la que conviven propuestas contemporáneas, sabores tradicionales y nuevas experiencias que enriquecen la manera de descubrir y disfrutar la cocina nacional. La ceremonia fue conducida por el periodista Alfonso Lasso y la actriz y presentadora Shany Nadan.

Una metodología que reconoce la experiencia gastronómica

La selección de los ganadores contó con la participación de más de 3 000 votantes, entre comensales, expertos y referentes de la industria gastronómica. El proceso, auditado por la consultora de investigación FOCUS, evalúa tres aspectos fundamentales de la experiencia: calidad de la comida (60 %), ambiente (20 %) y servicio (20 %).

El Top 20 de los mejores restaurantes de Ecuador 2026

El Mercado, de Cuenca, alcanzó el primer lugar del ranking nacional, ascendiendo desde la tercera posición obtenida en 2025. El restaurante también recibió, por segundo año consecutivo, los reconocimientos a Cocina Fusión y Mejor Restaurante de Cuenca.

Entre los resultados destacados, Ueya ingresó directamente al tercer puesto del Top 20 y fue reconocido como Mejor Restaurante de Guayaquil. Le Bistro debutó en el ranking en la novena posición y obtuvo el premio a Mejor Ambiente, mientras que Livvo ingresó en el puesto 16 y ganó la categoría Nuevos Restaurantes. Por su parte, Tributo protagonizó el mayor ascenso, al pasar de la posición 19 a la 12, y obtuvo el primer lugar en Carnes y Parrillas.

El Top 20 de Ecuador 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

El Mercado – Cuenca. Nuum – Quito Ueya – Guayaquil Zfood – Quito Pez Bela – Quito Osaka – Quito Osaka – Quito Clara – Quito Le Bistro – Quito Bhanmi – Quito Nuema – Quito Tributo – Quito Shibumi – Quito Marcando el Camino – Quito Tiestos – Cuenca Livvo – Quito Martinica – Manta Mercado Mixtura – Quito Casa Gangotena – Quito Noe – Quito

Nuevas categorías que amplían la experiencia gastronómica

En su segunda edición, SUMMUM Ecuador amplió su mirada sobre la gastronomía nacional con cuatro categorías que reconocen distintas experiencias y propuestas culinarias. Estos nuevos reconocimientos reflejan la diversidad de una escena gastronómica en constante evolución:

Mejor Bar: Nicanor.

Nicanor. Mejor Cafetería: Uko Bread.

Uko Bread. Mejor Cafetería de Especialidad: Brozz Coffee.

Brozz Coffee. Mejor Hamburguesería: La Birriería.

También celebró propuestas en distintas categorías gastronómicas, entre ellas:

Cocina Ecuatoriana Contemporanea: Nuum

Nuum Cocina Criolla (antes Cocina Típica): Montuvia

Montuvia Cebiches, Pescados y Mariscos: Marrecife

Marrecife Cocina Oriental: Bhanmi

Bhanmi Cocina Nikkei y Japonesa: Osaka

Osaka Cocina Italiana: Sfoglia

Sfoglia Cocinas del Mundo: Muckis

Muckis Cocina Fusión: El Mercado

El Mercado Pastelería: Pastelería de Pía

El Mercado, Nuum, Osaka y Bhanmi obtuvieron el primer lugar dentro de la categoría por segundo año consecutivo.

Reconocimientos especiales que celebran el talento y la identidad

SUMMUM Ecuador también distinguió a figuras y propuestas que contribuyen al desarrollo y la diversidad de la cocina nacional. Alejandro Chamorro recibió el reconocimiento a Chef Ecuador Mundo; Valentina Álvarez, a Mejor Chef Mujer; El Pez Volador, a Mejor Hueca; y Zfood, a Mejor Servicio.

La identidad gastronómica de un país comienza mucho antes de que un plato llegue a la mesa: nace en la tierra, en el conocimiento de quienes cultivan sus productos, en los ingredientes que representan a cada territorio y en las prácticas que permiten preservar esta riqueza para el futuro.

Bajo esta visión, Orígenes, la iniciativa de Diners Club del Ecuador que pone en valor la gastronomía ecuatoriana, entregó tres reconocimientos que destacan la riqueza de nuestros productos, el conocimiento de quienes los cultivan y la importancia de impulsar prácticas responsables: Meliza Andy, de Sinchi Warmi, recibió el premio a Mejor Productor Agrícola; la sal prieta, el de Producto Emblemático, otorgado a Ecosistema Iche / Fundación FUEGOS; y La Divina Papaya fue reconocida en la categoría Sostenibilidad.

Una gastronomía que se expresa desde distintas regiones

La categoría Cocinas Regionales del Ecuador puso en valor la diversidad culinaria del país y reconoció el talento que nace de sus territorios, donde los productos locales, las tradiciones y los saberes ancestrales dan forma a propuestas únicas. En esta edición, los ganadores fueron:

Guayaquil: Ueya, primer lugar; Marrecife, segundo y Mikka, tercero.

Ueya, primer lugar; Marrecife, segundo y Mikka, tercero. Cuenca: El Mercado, primer lugar; Dos Sucres, segundo y Tiestos, tercero.

El Mercado, primer lugar; Dos Sucres, segundo y Tiestos, tercero. Manta / Manabí: Muya, primer lugar; Martinica, segundo e Iche Fuegos Ancestrales, tercero.

Muya, primer lugar; Martinica, segundo e Iche Fuegos Ancestrales, tercero. Galápagos: Pikaia, primer lugar; Midori, segundo y Finch Bay, tercero.

Los resultados de esta segunda edición estarán disponibles en la Guía SUMMUM Ecuador 2026, una publicación que reunirá a los ganadores de las distintas categorías y el Top 20 de los mejores restaurantes del país. Con presencia en puntos estratégicos, la guía busca convertirse en una herramienta de referencia para turistas y amantes de la buena cocina que desean descubrir Ecuador a través de sus sabores, explorar propuestas únicas y conocer a los protagonistas de la gastronomía nacional.