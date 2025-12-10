Waldokinc El Troyano, el artista que lleva música, flow y baile a todo el Ecuador

Waldokinc El Troyano es reconocido en Ecudaor por sus éxitos que ponen a bailar a generaciones.

Waldokinc El Troyano nació en el sector de Barrio Lindo, un barrio tradicional en la zona alta de la ciudad de Esmeraldas. Desde su hogar se alcanzaba a ver el océano Pacífico y la línea urbana de la ciudad.

Barrio Lindo es cuna de talentos en la música y en el deporte. Allí se han forjado carreras de futbolistas como Pedro Quiñónes, Pedro Pablo Velasco y José Luis Perlaza.

Este entorno de disciplina, competencia y proyección influyó en la formación de una generación marcada por el arte y el deporte como caminos de superación social.

Waldokinc estuvo involucrado en la cultura urbana desde su infancia. Junto a amigos del barrio participó en batallas de baile o "cercles", donde los bailarines uno a uno ingresaban al círculo para mostrar sus mejores pasos.

De esta manera El Troyano afianzó su vínculo con el movimiento urbano y despertó un temprano interés por la música como parte de su identidad personal.

La comunidad, el baile y la influencia cultural del barrio fueron claves para que Waldokinc se identifique con su vocación artística, para luego encaminarse hacia la producción musical.

Con paso firme Waldokinc El Troyano ha logrado consolidarse como un referente de la escena urbana ecuatoriana.