Shakira conmueve al cantar con sus hijos en segundo concierto en Buenos Aires, Argentina

En el marco de su gira internacional "Las Mujeres Ya No Lloran Tour", Shakira vivió un emotivo momento con sus hijos en el estadio José Amalfinatni de Buenos Aires, Argentina, en su segunda noche de concierto.

La cantante colombiana sorprendió a sus fans al presentar a Sasha y Milan, quienes lucieron impecables trajes de color celeste y blanco para interpretar "Acróstico" ante 45 000 espectadores.

El tema que Shakira compuso especialmente para sus dos hijos tras la ruptura amorosa con el padre de ellos, el futbolista español Gerard Piqué, conmovió al público y fue el momento emotivo del espectáculo.

Sus hijos visiblemente felices dieron la nota e incluso Milan, se animó a celebrar el momento con un beso en la mejilla de su madre; Sasha aprovechó para saludar a sus fans y agradecer que corearon el tema junto a él.

Y es que la reacción del público fue de inmediato. Miles de voces acompañaron cada estrofa de la canción y ovacionaron tanto a la artista como a sus hijos, generando una atmósfera de celebración.