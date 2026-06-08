Miguelito brilló en la Final de Campeones y escaló al segundo lugar de la tabla acumulada

La Final de Campeones de ¡Ahora Caigo! arrancó este lunes 8 de junio de 2026 con una noche llena de emoción, estrategia y grandes enfrentamientos. El encargado de abrir la jornada como líder fue Miguel Estrella, más conocido como el Mago Miguelito, quien protagonizó una de sus actuaciones más destacadas en el programa.

Su camino comenzó enfrentando a Eduardo “El Tanque” Hurtado, quien no logró superar al líder. Posteriormente, Miguelito obtuvo una huella de vida extra, aunque sin sumar dinero a su acumulado. Más adelante, derrotó a Paulina Trujillo y añadió 150 dólares a su cuenta, aunque dejó escapar la oportunidad de quedarse con una huella de 500 dólares.

La racha continuó frente a Luis Quiñónez y Ana Lucía Donoso, quienes tampoco pudieron destronarlo. Durante el recorrido, Miguelito siguió fortaleciendo su participación con una vida adicional y sumó 25 dólares más a su acumulado. Orlando Herrera fue otro de los participantes que ofreció resistencia, pero finalmente cayó ante la experiencia del líder, quien además obtuvo 30 segundos extra para el Duelo Final.

La competencia mantuvo su intensidad con la participación de Lila Flores en un “Duelo Clásico”. Aunque tuvo una gran actuación, terminó cayendo al hueco. Miguelito añadió otros 25 dólares y decidió descartar la opción de “dividido por 2”. Más tarde, Douglas Salvador intentó frenarlo en el juego “A la voz del gallo”, pero tampoco consiguió avanzar. Antes de continuar, el líder sumó 50 dólares más para llegar a 250 dólares acumulados durante la noche.

El último enfrentamiento fue ante Erika Muñoz en un emocionante “Revoltillo”. Tras un duelo muy parejo, Miguelito volvió a imponerse, eliminó a su rival y agregó 250 dólares más a su cuenta. Para cerrar con broche de oro, afrontó el Duelo Final con inteligencia, sangre fría y una gran estrategia, respondiendo correctamente bajo presión para quedarse con la victoria.

Gracias a esta sobresaliente actuación, Miguelito se consolidó como una de las grandes figuras de la Final de Campeones y ascendió al segundo lugar de la tabla acumulada con un total de 3.270 dólares.