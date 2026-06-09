¡Qué remontada! Lila Flores conquistó la noche y acarició la victoria

Lila Flores dio el golpe de la noche remontando al líder y tumbando rivales hasta llegar al 'Duelo Final'.

La emoción se mantuvo al máximo este martes 9 de junio de 2026 en la Final de Campeones de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, donde Lila Flores terminó convirtiéndose en la gran figura de la jornada tras una espectacular remontada que la llevó hasta el Duelo Final.

La noche comenzó con Luis Quiñónez defendiendo el liderazgo. Su primer rival fue Orlando Herrera, quien mostró su habitual carisma y buen humor, pero no logró superar el reto. De esta manera, Luis consiguió mantenerse en competencia durante el arranque del programa.

La presión aumentó con la llegada de Paulina Trujillo, considerada una de las competidoras más fuertes de la temporada. Aunque no consiguió avanzar, protagonizó un gran duelo y logró quitarle las dos vidas al líder, dejándolo muy vulnerable. Además, sumó 30 segundos para el Duelo Final.

El momento decisivo llegó cuando Lila Flores desafió a Luis en “Una tú, una yo”. Con una destacada actuación, logró derrotarlo y poner fin a su liderazgo, convirtiéndose en la nueva protagonista de la noche.

Ya como líder, Lila superó a Eduardo “El Tanque” Hurtado en “A la voz del gallo”, luego resistió el desafío de Ana Lucía Donoso en “Revoltillo” y recibió una gran recompensa al encontrar la huella de 500 dólares, una de las más deseadas de la competencia. Como si fuera poco, también obtuvo una vida extra tras alcanzar su quinto triunfo consecutivo.

La racha continuó frente a Miguel Estrella, conocido como “Miguelito, el mago”, a quien venció en un exigente Duelo Clásico para seguir avanzando.

El cierre de la fase de duelos tuvo como protagonistas a Lila Flores y Erika Muñoz, quienes disputaron un emocionante “Mira y Acierta”. En un enfrentamiento muy parejo y lleno de tensión, ambas agotaron sus vidas, pero fue Lila quien consiguió avanzar.

Antes del Duelo Final, la líder añadió 150 dólares más a su acumulado, alcanzando un total de 1.852 dólares. Aunque realizó un gran juego y luchó hasta el final, no logró quedarse con la victoria definitiva.

Con este resultado, la tabla acumulada permanece prácticamente sin cambios y la expectativa sigue creciendo a medida que se acerca la esperada definición de la Final de Campeones