2018: El secuestro de los 3 periodistas, Íkaro obtiene estrella Michelin y Facebook

En 2018, el secuestro de los periodistas de El Comercio dolió al país, Íkaro brilló con una estrella Michelin y Cambridge Analytica expuso la vulnerabilidad digital.

De Año en Año, el programa estelar de TeleAmazonas, revive los eventos que forjaron nuestra historia. Conducido por Milagros León y Natalia Regge, se emite de lunes a viernes de 21:00 a 22:15. Hoy exploramos 2018, un año de dolor, orgullo y transformaciones.

En marzo de 2018, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje, Esmeraldas, mientras cubrían la violencia en la frontera. Su asesinato, confirmado en abril, marcó un punto de inflexión en la crisis de seguridad del país, lo que dejó una herida abierta y un clamor por justicia.

También ocurrió en 2018:

1. Íkaro recibe una estrella Michelin: El 19 de septiembre, el restaurante Íkaro, liderado por la chef ecuatoriana Carolina Sánchez en España, obtuvo la primera estrella Michelin para Ecuador. Su fusión de sabores ecuatorianos con técnicas europeas puso a la gastronomía nacional en el mapa global.

2. Escándalo de Cambridge Analytica: En 2018, se reveló que Cambridge Analytica usó datos de 80 millones de usuarios de Facebook para influir en elecciones. El escándalo desató debates sobre privacidad digital y llevó a nuevas regulaciones, como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa.

3. Consulta popular de Lenín Moreno: En 2018, Lenín Moreno convocó una consulta popular para desmontar el legado de Rafael Correa, marcando una ruptura con Alianza País. La creación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, liderado por Julio César Trujillo, renovó instituciones y removió a 31 autoridades.

4. Inty Grønneberg, Inventor del Año por MIT: El ecuatoriano Inty Grønneberg fue reconocido por el MIT como Inventor del Año en América Latina por su tecnología para limpiar plásticos de los ríos. Su empresa, Ichthion, evitó que 200.000 botellas llegaran al marm