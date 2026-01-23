La peor noche de Sebastián Guayasamín, le dejan sin relleno y lo envían a eliminación directa en MCC

Fer Guevara y Sebastián Guayasamín no cumplieron con el reto de presión de esta noche.

La ira y la impotencia se apoderaron de Sebastián Guayasamín la noche de este viernes 23 de enero del 2026, una de sus bandejas con el relleno para el croquembouche se extravió en las cocinas y no pudo cumplir el reto de presión quel realizó con Fer Guevara.

El piloto ecuatoriano preguntaba a los demás cocineros si alguien, por equivocación, tomó la bandeja pero nadie lo escuchaba, eso lo llenó de furia y frustración al ver que el tiempo corría y no podía avanzar con la preparación. La situación también provocó disgustos con su compañera de cocina.

El reto de esta noche consistía que crear un croquembouche con dos sabores de relleno y una altura de 30 centímetros. Evidentemente Fer y Sebastián no cumplieron con las especificaciones. Según las reglas de MasterChef Celebrity Ecuador, esta falta se sancionado con delantal negro.

No fue hasta el momento de la degustación que los cocineros mismo dijeron que habían descubierto el misterio de la bandeja, Manaba levantó la mano y reconoció que él, involuntariamente, tomó la bandeja que no era y el momento del rellenar los croquembouches tampoco se fijaron en el sabor. Él junto a Monserrath Astudillo también se llevaron delantal negro.

Otros que no cumplieron el reto del croquembouche fueron: la pareja de Jorge Campozano con Karime Borja, y la de Frickson Erazo con Nexar Gómez.

Pero al parecer, esto no fue suficiente para Sebastián, todavía se sentía su molestia por lo ocurrido durante la cocinada, cuando la chef Cecilia Cedeño entró a las cocinas para anunciar que Ana Paula Buljubasich era la nueva portadora del Pin del Chef y Virginia le entregó un cofre con el delantal de eliminación directa.

Efectivamente, Ana Paula entregó ese delantal a Sebastián y con ello le quitó todas las oportunidades de subir al balcón durante este ciclo. El piloto de Dakar no hizo más que acercarse y ponerse el nuevo delantal que lo dejará en el sofá por el resto del ciclo. ¿Superará este nuevo desafío?

Ana Paula gana el Pin del Chef a Erika Russo

En este nuevo duelo, las cocineras replicaron unas ‘Puntas de salmón quemadas’ del chef Antonio. Se trató de un salmón ahumado, acompañado de puré de papa, sriracha y miel, que puso a prueba la precisión, el tiempo y el temple de las competidoras.

Durante el reto, la actriz y artista ecuatoriana tomó una ligera ventaja, avanzando con seguridad hacia el emplatado en los últimos diez minutos. Erika, por su parte, enfrentó dificultades con el puré, aunque logró acelerar y completar su plato a tiempo.

La decisión fue reñida. Ambos platos respetaron la réplica del chef, pero la sazón, el equilibrio de sabores y la textura del puré inclinaron la balanza a favor de Ana Paula, quien logró combinar aroma, ahumado y técnica en sus ‘Puntas de salmón quemadas’.

No te pierdas cada capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.